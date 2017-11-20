РКК «Энергия» сообщила о нештатной ситуации на космодроме «Байконур»

Москва, 20 ноября. На космодроме «Байконур» произошла нештатная ситуация в ходе заправки разгонного блока «Фрегат», предназначенного для вывода на целевую орбиту первого ангольского спутника «Ангосат».

«Разгонный блок «Фрегат-СБ» заправлен сжатыми газами и окислителем, — рассказал в понедельник официальный представитель РКК «Энергия». — При его заправке горючим возникла техническая нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов разгонного блока».

По его словам, причина нештатной ситуации была определена специалистами РКК «Энергия», госкорпорации «Роскосмос» и разработчиком разгонного блока — НПО имени Лавочкина. Представитель РКК «Энергия» добавил, что была разработана программа для ее устранения, передает РИА Новости.

Напомним, ранее заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев сообщил, что количество пусков с «Байконура» может быть увеличено в 2018 году.