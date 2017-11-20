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Новости Сирии
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Украина
«Не понимаем»: жители Авдеевки отказались говорить с главой города по-украински
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    «Не понимаем»: жители Авдеевки отказались говорить с главой города по-украински

    12:20  20 Ноября 2017
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    «Не понимаем»: жители Авдеевки отказались говорить с главой города по-украински

    Авдеевка, 20 ноября. Жители города Авдеевка, расположенного в Донбассе, отказались говорить на украинском языке. Население также возмущено обстрелами со стороны ВСУ, заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

    Цаплиенко рассказал о митинге, который состоялся в Авдеевке в прошедшую субботу, 18 ноября. Жители города возложили ответственность на главу местной военно-гражданской администрации Павла Малыхина за перебитый во время обстрела ВСУ газопровод. При этом, констатировал журналист, к ополченцам у населения претензий нет.

    «Павел говорил с людьми на украинском. Государственном, — продолжил Цаплиенко. — И тут из толпы провокаторы начали вопить: «Не понимаем! Говори по-русски!»

    Отметим, что в настоящее время Авдеевка находится под контролем украинской армии. Город остается одной из самых горячек точек на линии фронта в Донбассе. Накануне военный корреспондент пресс-службы ДНР попал под обстрел со стороны ВСУ в пригороде Авдеевки.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #всу #донбасс #обстрелы #авдеевка #митинг #украинский язык
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