«Не понимаем»: жители Авдеевки отказались говорить с главой города по-украински

Авдеевка, 20 ноября. Жители города Авдеевка, расположенного в Донбассе, отказались говорить на украинском языке. Население также возмущено обстрелами со стороны ВСУ, заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

Цаплиенко рассказал о митинге, который состоялся в Авдеевке в прошедшую субботу, 18 ноября. Жители города возложили ответственность на главу местной военно-гражданской администрации Павла Малыхина за перебитый во время обстрела ВСУ газопровод. При этом, констатировал журналист, к ополченцам у населения претензий нет.

«Павел говорил с людьми на украинском. Государственном, — продолжил Цаплиенко. — И тут из толпы провокаторы начали вопить: «Не понимаем! Говори по-русски!»

Отметим, что в настоящее время Авдеевка находится под контролем украинской армии. Город остается одной из самых горячек точек на линии фронта в Донбассе. Накануне военный корреспондент пресс-службы ДНР попал под обстрел со стороны ВСУ в пригороде Авдеевки.