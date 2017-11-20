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Хорошо, что не брюки: киргизский журналист выпросил у Атамбаева часы
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    Хорошо, что не брюки: киргизский журналист выпросил у Атамбаева часы

    11:27  20 Ноября 2017
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    Хорошо, что не брюки: киргизский журналист выпросил у Атамбаева часы

    Бишкек, 20 ноября. Главный редактор киргизского издания «Де-Факто» Амантур Мусагулов выпросил часы у главы Киргизии Алмазбека Атамбаева в ходе пресс-конференции, посвященной результатам его шестилетнего правления. 

    Главный редактор газеты подошел к микрофону и стал рассказывать Атамбаеву о своем сновидении, в котором якобы лидер республики презентовал ему часы. Затем Мусагулов попросил у Атамбаева аксессуар «на память», передает РИА Новости.

    «Хорошо, хоть не брюки попросил», — пошутил Атамбаев и подарил журналисту часы. 

    По словам главы президентской администрации Алмаза Усенова, это были часы, которые лидер страны презентует, когда отмечает чьи-то заслуги.

    На часах выгравирована надпись «Айкол Манас» («Манас великодушный»). Сам Усенов показал свои часы в серебристой оправе. 

    Как сообщала «Газета.Ru», полномочия президента Киргизии Атамбаева подойдут к окончанию 24 ноября, когда к присяге приведут нового лидера государства Сооронбая Жээнбекова, избранного во время всенародного голосования в середине прошлого месяца.

    Автор: Дана Балан
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    #киргизия #атамбаев #подарок #журналист #часы
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