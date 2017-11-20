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Парасюк обвинил Луценко к причастности к расстрелам на Майдане
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    Парасюк обвинил Луценко к причастности к расстрелам на Майдане

    12:48  20 Ноября 2017
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    Он ляпнул и все забыли: Парасюк обвинил Луценко к причастности к расстрелам на Майдане

    Киев, 20 ноября. Скандально известный депутат Рады и бывший боец полка спецназначения  «Днепр-1»  Владимир Парасюк обвинил генпрокурора Украины Юрия Луценко в причастности к убийствам участников Майдана, заявив, что именно он призвал украинцев брать оружие и протестовать.

    Он уточнил, что вопрос об оружии ему задал начальник департамента спецрасследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк. 

    «Когда он меня спросил об оружии, я говорю — так Юрий Витальевич Луценко, нынешний генеральный прокурор Украины, сказал: «Парни, идите берите оружие, защищайте свою честь и достоинство», — заявил Парасюк в эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK.

    По мнению депутата, так Луценко «хотел кого-то напугать или свою значимость поднять», но  «люди в областях же буквально восприняли, что нужно брать охотничье оружие и ехать на Майдан». 

    «Так за это никто не несет ответственности — он ляпнул, а теперь никто не принимает во внимание, ищут какие-то следы», — сказал Парасюк.

    О том, что у участников протестов на Майдане было охотничье оружие, рассказала и Надежда Савченко пишет «Политнавигатор».

    «В руках у них было оружие, больше охотничьего характера, чем захваченное. Но перед тем мы слышали со сцены эти слова Луценко, когда он сказал, что утром тут будет оружие»,  — сказала она.

    Отметим что Парасюк в 2014 году сам активно настраивал людей на штурм администрации Виктора Януковича. Но теперь он заявил, что выступает против переворотов. О своем нежелании участвовать в протестных акциях Парасюк признался ранее также в эфире ZIK.

    «Из каждой революции мы делаем какие-то выводы. Я, например, не хочу, чтобы в нашей стране были какие-то майданы»,  — подчеркнул он.

    Автор: Алексей Громов
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    #майдан #луценко #парасюк
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