Парасюк обвинил Луценко к причастности к расстрелам на Майдане

Киев, 20 ноября. Скандально известный депутат Рады и бывший боец полка спецназначения «Днепр-1» Владимир Парасюк обвинил генпрокурора Украины Юрия Луценко в причастности к убийствам участников Майдана, заявив, что именно он призвал украинцев брать оружие и протестовать.

Он уточнил, что вопрос об оружии ему задал начальник департамента спецрасследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«Когда он меня спросил об оружии, я говорю — так Юрий Витальевич Луценко, нынешний генеральный прокурор Украины, сказал: «Парни, идите берите оружие, защищайте свою честь и достоинство», — заявил Парасюк в эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK.

По мнению депутата, так Луценко «хотел кого-то напугать или свою значимость поднять», но «люди в областях же буквально восприняли, что нужно брать охотничье оружие и ехать на Майдан».

«Так за это никто не несет ответственности — он ляпнул, а теперь никто не принимает во внимание, ищут какие-то следы», — сказал Парасюк.

О том, что у участников протестов на Майдане было охотничье оружие, рассказала и Надежда Савченко пишет «Политнавигатор».

«В руках у них было оружие, больше охотничьего характера, чем захваченное. Но перед тем мы слышали со сцены эти слова Луценко, когда он сказал, что утром тут будет оружие», — сказала она.

Отметим что Парасюк в 2014 году сам активно настраивал людей на штурм администрации Виктора Януковича. Но теперь он заявил, что выступает против переворотов. О своем нежелании участвовать в протестных акциях Парасюк признался ранее также в эфире ZIK.