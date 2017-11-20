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Подросток с Ямала покаялся перед Бундестагом за погибших солдат вермахта
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    Подросток с Ямала покаялся перед Бундестагом за погибших солдат вермахта

    12:12  20 Ноября 2017
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    Подросток с Ямала покаялся перед Бундестагом за погибших солдат вермахта

    Берлин, 20 ноября. Школьник из Нового Уренгоя выступил перед немецким парламентом с покаянной речью, назвав погибших на полях Великой Отечественной войны солдат вермахта «безвинно погибшими людьми». Николай Десятниченко выступил перед бундестагом в воскресенье, 19 ноября — Народный день скорби по жертвам войны и тирании в Германии.

    Речь свою молодой человек читал по бумажке. Особую скорбь у юноши вызвало то, что многие немецкие солдаты, попав в плен на фронтах Великой Отечественной, погибли от тяжелых условий. Немецкие и советские солдаты, по словам Николая, «хотели жить мирно и не хотели воевать» и «испытывали невероятные трудности во время войны».

    Подросток с Ямала покаялся перед Бундестагом за погибших солдат вермахта

    «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны», — заявил школьник.

    Подросток с Ямала покаялся перед Бундестагом за погибших солдат вермахта

    Как отмечает Ura.ru, опубликованная в социальных сетях видеозапись выступления школьников, учившихся в немецкой гимназии в Новом Уренгое, произвела крайне неприятное впечатление на российских пользователей Интернет. Россияне раскритиковали школьников за бездумное воспроизведение текстов, написанных, как предположили в Интернете, под диктовку из Германии. Реакция заставила даже мэра Нового Уренгоя выступить в защиту молодого человека, призвав не рассматривать слова Десятниченко как оправдание фашизма.

    Автор: Валентин Меликов
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