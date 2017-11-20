Охранник в Ленобласти отрезал руки и голову сбитому пенсионеру

Москва, 20 ноября. В Ленинградской области сотрудник охранного предприятия сбил на дороге пенсионера, а затем, пытаясь скрыть преступление, отрезал ему голову и кисти рук.



Как стало известно Федеральному агентству новостей, изувеченное тело пожилого мужчины без головы и частично отрезанными конечностями обнаружил случайный прохожий.

Правоохранительные органы установили, что 9 ноября автомобиль «Нива», принадлежащий охранному предприятию, ночью совершил наезд на мужчину пенсионного возраста. Не обнаружив у пострадавшего пульса, водитель «Нивы» решил скрыть следы преступления. Он загрузил тело в багажник, вывез в лесной массив, где отрезал голову и кисти рук. Их злоумышленник сбросил в реку Лугу, а тело закопал в лесу.

О пропаже пенсионера в правоохранительные органы заявила его супруга. Впоследствии убийца сам пришел в отделение полиции и сознался в преступлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.