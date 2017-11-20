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Охранник в Ленобласти отрезал руки и голову сбитому пенсионеру
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    Охранник в Ленобласти отрезал руки и голову сбитому пенсионеру

    11:22  20 Ноября 2017
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    Охранник в Ленобласти отрезал руки и голову сбитому пенсионеру

    Москва, 20 ноября. В Ленинградской области сотрудник охранного предприятия сбил на дороге пенсионера, а затем, пытаясь скрыть преступление, отрезал ему голову и кисти рук.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, изувеченное тело пожилого мужчины без головы и частично отрезанными конечностями обнаружил случайный прохожий.

    Правоохранительные органы установили, что 9 ноября автомобиль «Нива», принадлежащий охранному предприятию, ночью совершил наезд на мужчину пенсионного возраста. Не обнаружив у пострадавшего пульса, водитель «Нивы» решил скрыть следы преступления. Он загрузил тело в багажник, вывез в лесной массив, где отрезал голову и кисти рук. Их злоумышленник сбросил в реку Лугу, а тело закопал в лесу. 

    О пропаже пенсионера в правоохранительные органы заявила его супруга. Впоследствии убийца сам пришел в отделение полиции и сознался в преступлении.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 

    Автор: Федор Веснин
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    #пенсионер #ленобласть #убийство
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