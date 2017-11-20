Лавров доложит Путину о встрече с коллегами из Турции и Ирана

Москва, 20 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не докладывал президенту Владимиру Путину о прошедшей накануне встрече министров иностранных дел РФ, Турции и Ирана. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Нет, но я имею в виду, что будет докладывать бумагой или телеграммой», — подчеркнул Ушаков.

Ранее Ушаков заявил, что дата проведения Конгресса национального диалога пока не определена. Помощник президента РФ также не уточнил, будут ли приглашены курды на заседание конгресса, отметив, что это будет «обсуждаться».

Кроме того, стало известно, что в запланированной на 22 ноября трехсторонней встрече России, Турции и Ирана в Сочи будут присутствовать военные чиновники. Ушаков не стал называть конкретных имен и фамилий. Отметим, что встреча в Сочи будет посвящена сирийскому урегулированию.