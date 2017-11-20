Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушении перемирия в провинциях Хомс и Дамаск

Москва, 20 ноября. Министерство обороны России зафиксировало шесть случаев нарушения режима перемирия в сирийских зонах деэскалации.

По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен в провинциях Хомс (2), Дамаск (3) и Алеппо (1). Мониторинговая группа из Турции сообщила о шести нарушениях режима перемирия в провинциях Даръа, Идлиб, Дамаск и Алеппо.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из легкого оружия было отмечено в подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России) районах, сообщают в военном ведомстве РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.