Вандалы второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в Киеве

Киев, 20 ноября. Вандалы в очередной раз залили цементом Вечный огонь в парке Славы в украинской столице. По информации телеканала «Эспрессо», в настоящее время на месте инцидента работает полиция.

Согласно приведенной информации, акт вандализма был совершен ночью. Сейчас ведется розыск злоумышленников.

Следует отметить, что по отношению к Вечному огню это уже третий случай вандализма за год. Так, 7 ноября неизвестные залили его цементом, в апреле — похитили бронзовые детали мемориала. Полиция возбудила уголовное дело, киевские власти потребовали привлечь к ответственности вандалов.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал осквернение Вечного огня «неприемлемым кощунством». В партии «Оппозиционный блок» заявили, что случившееся является «надругательством над памятью сотен тысяч освободителей украинской столицы».

