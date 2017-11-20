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Украина
Вандалы второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в Киеве
Украина
Вандалы второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в Киеве
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    Вандалы второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в Киеве

    11:16  20 Ноября 2017
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    Вандалы второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в Киеве

    Киев, 20 ноября. Вандалы в очередной раз залили цементом Вечный огонь в парке Славы в украинской столице. По информации телеканала «Эспрессо», в настоящее время на месте инцидента работает полиция.

    Согласно приведенной информации, акт вандализма был совершен ночью. Сейчас ведется розыск злоумышленников.

    Следует отметить, что по отношению к Вечному огню это уже третий случай вандализма за год. Так, 7 ноября неизвестные залили его цементом, в апреле — похитили бронзовые детали мемориала. Полиция возбудила уголовное дело, киевские власти потребовали привлечь к ответственности вандалов.

    Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал осквернение Вечного огня «неприемлемым кощунством». В партии «Оппозиционный блок» заявили, что случившееся является «надругательством над памятью сотен тысяч освободителей украинской столицы».  
     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #киев #вандализм #вечный огонь
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