Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Вандалы второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в Киеве
Украина
«Старший брат» не причастен: Киев исключил след РФ в убийстве Окуевой и покушении на Мосийчука
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Старший брат» не причастен: Киев исключил след РФ в убийстве Окуевой и покушении на Мосийчука

    11:10  20 Ноября 2017
    56

    «Старший брат» не причастен: Киев исключил след РФ в убийстве Окуевой и покушении на Мосийчука

    Киев, 20 ноября. В покушении на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука и в убийстве добровольца так называемой АТО Амины Окуевой не оказалось российского следа. Об этом сообщил украинский политик Георгий Тука. 

    По информации источника Туки, Москва к произошедшему не имеет никакого отношения.

    «У меня была встреча с одним человеком, который подтвердил, что к последним событиям наш «старший брат» никакого отношения не имеет», — рассказал он в интервью изданию «Апостроф». 

    «Старший брат» не причастен: Киев исключил след РФ в убийстве Окуевой и покушении на Мосийчука

    Тука отметил, что Окуева не была главной целью нападавших, их (киллеров — Прим.ред.) жертвой должен был стать ее супруг Адам Осмаев. 

    Украинский политик добавил, что это была неудачная попытка покушения на Осмаева.

    «Если анализировать взрыв возле «Эспрессо», там тоже видим неудачную попытку. При условии, конечно, что объектом был Мосийчук. В таком случае это просто бракоделы-дилетанты делали. О каком профессиональном уровне может здесь вообще идти речь?» — разъяснил Тука.

    «Старший брат» не причастен: Киев исключил след РФ в убийстве Окуевой и покушении на Мосийчука

    Кроме того, он уверен, что, «если бы Мосийчука хотели убить профессионалы, то нашли бы самые простые способы».

    Ранее сообщалось, что украинская полиция выясняет, кому было выгодно убийство Окуевой. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #убийство #мосийчук #тука #покушение #окуева
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        10:43   20 Ноября 2017
        136
        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        9:51   20 Ноября 2017
        752
        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        8:55   20 Ноября 2017
        273
        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        2:22   20 Ноября 2017
        814