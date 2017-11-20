«Старший брат» не причастен: Киев исключил след РФ в убийстве Окуевой и покушении на Мосийчука

Киев, 20 ноября. В покушении на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука и в убийстве добровольца так называемой АТО Амины Окуевой не оказалось российского следа. Об этом сообщил украинский политик Георгий Тука.

По информации источника Туки, Москва к произошедшему не имеет никакого отношения.

«У меня была встреча с одним человеком, который подтвердил, что к последним событиям наш «старший брат» никакого отношения не имеет», — рассказал он в интервью изданию «Апостроф».

Тука отметил, что Окуева не была главной целью нападавших, их (киллеров — Прим.ред.) жертвой должен был стать ее супруг Адам Осмаев.

Украинский политик добавил, что это была неудачная попытка покушения на Осмаева.

«Если анализировать взрыв возле «Эспрессо», там тоже видим неудачную попытку. При условии, конечно, что объектом был Мосийчук. В таком случае это просто бракоделы-дилетанты делали. О каком профессиональном уровне может здесь вообще идти речь?» — разъяснил Тука.

Кроме того, он уверен, что, «если бы Мосийчука хотели убить профессионалы, то нашли бы самые простые способы».

Ранее сообщалось, что украинская полиция выясняет, кому было выгодно убийство Окуевой.