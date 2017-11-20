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Ученые рассказали о диете, которая способна продлить человеку жизнь
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    Ученые рассказали о диете, которая способна продлить человеку жизнь

    11:54  20 Ноября 2017
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    Ученые рассказали о диете, которая способна продлить человеку жизнь

    Абердин, 20 ноября. Длительные исследования, участие в которых приняли более 30 тысяч добровольцев, показали, что существует определенное сочетание продуктов, включение которых в человеческий рацион способно существенно продлить жизнь человека.

    Исследование с участием большого количества добровольцев продолжалось на протяжении более чем полувека. Оказалось, что низкокалорийные диеты сами по себе способны сберечь большое количество жизней — в долговременной перспективе, уверена диетолог Элисон Авенел, диеты более эффективны, чем физические упражнения, а лишний вес сам по себе является убийцей. В течение эксперимента было показано, что до шести человек на 1000 могут остаться в живых дольше, если существенно сократят потребление калорий.

    «Низкокалорийные диеты, безусловно, более подходят для снижения веса, чем физическая нагрузка», — передает Утро.ру слова Авенел.

    Ученые рассказали о диете, которая способна продлить человеку жизнь

    Впрочем, отметила ученая, не следует забывать и о физических упражнениях — они, возможно, и не влияют на продолжительность жизни, но имеют массу других преимуществ.

    Автор: Валентин Меликов
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