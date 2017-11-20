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Украина
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Общество
Кот с космодрома «Восточный» загадочно исчез после выселения
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    Кот с космодрома «Восточный» загадочно исчез после выселения

    10:58  20 Ноября 2017
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    Кот с космодрома «Восточный» загадочно исчез после выселения

    Благовещенск, 20 ноября. Сотрудники космодрома «Восточный» ничего не знают о судьбе кота, которого переселили в Циолоковский перед первым пуском.

    Напомним, что  еще до проведения первого пуска космодрома «Восточный» неподалеку от стартового стола проживал черный кот, его принес кто-то из местных рабочих. В итоге было принято решение о перевозе бездомного животного на более безопасное место.

    Кот с космодрома «Восточный» загадочно исчез после выселения

     «Где он сейчас — неизвестно. Тогда на стартовом столе работали сотни людей, сложно сказать, где сейчас кот. Сложно сказать, и откуда он появился — пришел сам или принесли», — цитирует сотрудников комплекса агентство РИА Новости.

    Они также добавили, что в данный момент на территории вахтового городка проживает много собак.

    Напомним, что в июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск «Восточного». Он пройдет 22 декабря 2017 года. Ожидается, что второй запуск состоится 28 ноября 2017 года.

     

    Автор: Дима Оленин
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