Кот с космодрома «Восточный» загадочно исчез после выселения

Благовещенск, 20 ноября. Сотрудники космодрома «Восточный» ничего не знают о судьбе кота, которого переселили в Циолоковский перед первым пуском.

Напомним, что еще до проведения первого пуска космодрома «Восточный» неподалеку от стартового стола проживал черный кот, его принес кто-то из местных рабочих. В итоге было принято решение о перевозе бездомного животного на более безопасное место.

«Где он сейчас — неизвестно. Тогда на стартовом столе работали сотни людей, сложно сказать, где сейчас кот. Сложно сказать, и откуда он появился — пришел сам или принесли», — цитирует сотрудников комплекса агентство РИА Новости.

Они также добавили, что в данный момент на территории вахтового городка проживает много собак.

Напомним, что в июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск «Восточного». Он пройдет 22 декабря 2017 года. Ожидается, что второй запуск состоится 28 ноября 2017 года.