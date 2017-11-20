«Летающий радар» ВКС РФ научат управлять беспилотниками

Таганрог, 20 ноября. Новейший российский самолет-разведчик ВКС РФ А-100, который на днях совершил свой первый испытательный полет на базе «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса», планируют в дальнейшем оснастить группой беспилотников, управляемых с борта воздушного судна. Такое новшество способно сильно повысить эффективность осуществляемой «самолетом-радаром» разведки.

Как сообщает «Красная звезда», перед разработчиками была поставлена задача — обеспечить управления разведывательными БПЛА, обрабатывая при этом информацию о большом количестве целей одновременно.

Напомним, 18 ноября новый разведывательный самолет ВКС РФ совершил свой первый полет. Самолет-разведчик располагает наиболее современным радиолокационным и разведывательным оборудованием и, по заверениям Минобороны РФ, существенно превосходит западные аналоги. В боевой обстановке А-100 сможет ежесекундно сопровождать сотни целей и обеспечивать наведение на них для других самолетов ВКС РФ.