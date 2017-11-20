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Общество
Пермь прощается с 14-летней моделью, скончавшейся в Шанхае
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    Пермь прощается с 14-летней моделью, скончавшейся в Шанхае

    11:03  20 Ноября 2017
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    Пермь прощается с 14-летней моделью, скончавшейся в Шанхае

    Пермь, 20 ноября. В 12 часов 20 ноября в Перми начнется прощание с 14-летней моделью Владой Дзюбой, которая скончалась в Шанхае, сообщила директор пермского модельного агентства, где занималась девочка, Эльвира Зайцева.

    Юная модель скончалась в одной из больниц Шанхая 27 октября. Пермские следователи возбудили уголовное дело после смерти подростка.

    Точная причина смерти Дзюбы по-прежнему не установлена. По некоторым данным, трагедия произошла из-за заболевания девочки менингитом, по другим — из-за полиорганной недостаточности.

    Тело скончавшейся модели доставлено в Россию.

    «Известно, что сегодня состоится прощание с Владой Дзюба, — цитирует РИА Новости Зайцеву. — Каких либо подробностей про похороны не знаем».

    Пермь прощается с 14-летней моделью, скончавшейся в Шанхае

    Мать погибшей модели уточнила, что церемония прощания намечена на 12 часов на улице Старцева.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #пермь #шанхай #дзюба #прощание #модель
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