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Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии
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    Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

    10:58  20 Ноября 2017
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    Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

    Москва, 20 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу обратился с поздравлениями к военнослужащим и ветеранам в честь Дня артиллерии.

    Глава военного ведомства отметил, что 19 ноября в Вооруженных силах РФ отмечается День ракетных войск и артиллерии. История этих войск создавалась трудом и подвигами бомбардиров и пушкарей, ракетчиков и артиллеристов, и насчитывает уже 635 лет.

    Российские военнослужащие неоднократно демонстрировали свою отвагу и мужество при взятии Измаила, в битве под Полтавой, в Бородинском сражении и во время Великой Отечественной войны. Традиции артиллеристов продолжает новое поколение военнослужащих, которое успешно осваивает современные виды вооружения и военную технику. Артиллеристы и ракетчики постоянно совершенствуют профессиональное мастерство и боевую выучку, подчеркнул Сергей Шойгу.

    Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #артиллерия #поздравление #ракетные войска
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