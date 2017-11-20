Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

Москва, 20 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу обратился с поздравлениями к военнослужащим и ветеранам в честь Дня артиллерии.

Глава военного ведомства отметил, что 19 ноября в Вооруженных силах РФ отмечается День ракетных войск и артиллерии. История этих войск создавалась трудом и подвигами бомбардиров и пушкарей, ракетчиков и артиллеристов, и насчитывает уже 635 лет.

Российские военнослужащие неоднократно демонстрировали свою отвагу и мужество при взятии Измаила, в битве под Полтавой, в Бородинском сражении и во время Великой Отечественной войны. Традиции артиллеристов продолжает новое поколение военнослужащих, которое успешно осваивает современные виды вооружения и военную технику. Артиллеристы и ракетчики постоянно совершенствуют профессиональное мастерство и боевую выучку, подчеркнул Сергей Шойгу.