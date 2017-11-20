Сирия сегодня: Израиль открыл огонь по САА, Иран готов к работе с РФ и Турцией

Сирия, 20 ноября. Израильский танк открыл предупредительный огонь по Сирийской арабской армии (САА). Иран настроен на работу с Россией и Турцией по Сирийской Арабской Республике (САР). Конгресс национального диалога должен обсудить обновленную сирийскую конституцию. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Иран настроен на работу

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил настрой на совместную работу с Российской Федерацией и Турцией по урегулированию сирийского кризиса.

«Работаем с турецкими и российскими партнерами над укреплением перемирия, которого мы достигли в Сирии, и над подготовкой к всеохватывающему диалогу между сирийцами», — сообщил Зариф в Twitter.

Отметим, трехсторонняя встреча министров иностранных дел трех стран прошла в воскресенье в Анталье (Турция). Она была посвящена урегулированию вооруженного кризиса в САР. Переговоры министров предваряют ирано-российско-турецкий саммит, который состоится в среду, 22 ноября, в Сочи.

Израиль открывает огонь

Израильские войска открыли предупредительный огонь в направлении правительственных сил Сирии из-за строительных работ на границе. Об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.

Сообщается, что выстрел был сделан из танкового орудия. Таким образом, Израиль ответил на постройку военного поста в демилитаризованной зоне, несмотря на переданное накануне предупреждение.

«Сирийские вооруженные силы нарушили соглашение о прекращении огня от 1974 года, проводя строительные работы <…> в северной части демилитаризованной зоны между Сирией и Израилем. Соглашение запрещает ввод туда тяжелой строительной техники или военных машин», — говорится в сообщении израильских военных.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Израиль признал тайные контакты с Саудовской Аравией из-за Ирана. По словам министра энергетики Израиля Юваля Штайница, Эр-Рияд хочет скрыть связь двух стран в тайне.

Национальный диалог

Приоритетной задачей Конгресса национального диалога в САР может стать обсуждение обновленной сирийской конституции. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при отделении Организации Объединенный Наций (ООН) и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

По его словам, сирийское правительство и представители «умеренной» оппозиции обязаны говорить прямо о своем видении будущего САР.

«Речь в первую очередь должна пойти об обновленной конституции Сирии», — убежден российский дипломат, слова которого цитирует газета «Известия».

Кроме того, обсуждается вопрос приглашения на Конгресс сирийского национального диалога курдов. Эта тема будет подниматься на саммите Ирана-РФ-Турции в Сочи. Дата проведения конгресса в настоящий момент пока не определена. Об этом рассказал президента России Юрий Ушаков.