ВКС РФ в Саратовской области получили новейшие вертолеты «Ансат-У»

Саратов, 20 ноября. Будущие пилоты вертолетов ВКС РФ будут проходить обучение на новых российских вертолетах «Ансат-У», которые производятся на Казанском вертолетном заводе. Пресс-служба российского министерства обороны сообщила о получении пяти машин такого типа учебной базой Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Саратовской области.

Инженерно-технический и летный состав академии лично участвовали в процедуре приемки новых машин на заводе в Казани - там они провели комплексный прием техники и проверили все системы и механизмы вертолетов.

«В текущем году запланирована поставка еще одной партии вертолетов данного типа в Воздушно-космические силы», — отмечает пресс-служба Минобороны.

«Ансат-У» — это учебная версия легкого российского вертолета, который способен перемещать около 1,3 тонн полезной нагрузки. Благодаря своей компоновке вертолет может быть переоборудован для различных целей — например, в Волгограде работает реанимационный вертолет «Ансат». Существует также боевой «Ансат» с измененной кабиной для двух летчиков.