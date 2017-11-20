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Долги и апатия: в ЕС оценили плоды ассоциации с Украиной
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    Долги и апатия: в ЕС оценили плоды ассоциации с Украиной

    12:02  20 Ноября 2017
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    Море долгов, апатия и нищета: в ЕС оценили плоды Ассоциации с Украиной

    Брюссель, 20 ноября. Специалисты исследовательского центра Европарламента проанализировали реализацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, заявив, что страна все сильнее увязает в долгах, а положение украинцев достигло того, что они уже не в состоянии оплачивать свои потребности. 
    Огромные долги Киева оборачиваются тем, что помощь по линии фондов развития стране приходится тратить на погашение обязательств перед МВФ или выплат по бондам. 

    Аналитики Европарламента указали также на почти полное отсутствие конкурентоспособности украинской промышленности, а также критическое положение в политической сфере: народ Украины неактивен и апатичен. Недовольство ЕС вызвала реформа выборного законодательства из-за наличия не согласованных с Евросоюзом поправок о формировании партийных списков, ротации членов ЦИК, финансирование партий и предвыборных кампаний. Эти вопросы в докладе предлагается «тесно проработать» с Радой.

    Море долгов, апатия и нищета: в ЕС оценили плоды Ассоциации с Украиной

    Отдельно коснулись специалисты и вопроса об отказе Киева от прямой покупки российского газа и покупка его «реверсом», а также на спотовом рынке в Европе, указав на то, что это обусловлено не «российской агрессией», как любят заявлять киевские власти. При этом отмечается, что «Нафтогаз» за счет роста тарифов на газ для промышленности и тарифов на отопление для населения улучшил свое финансовое положение на 285% и 67% соответственно.

    Таким образом, доклад говорит о том, что в Евросоюзе все больше понимают, чем обернется разрыв связей Украины с Россией, а также остановка транзита российского газа через ее территорию. Все это обернется усугублением стагнации промышленности, то есть ЕС придется оказывать Киеву еще большую финансовую поддержку.  

    Море долгов, апатия и нищета: в ЕС оценили плоды Ассоциации с Украиной

    Напомним, в феврале брюссельский Центр европейских политических исследований, финансируемый ЕС, заявил о том, что ЕС должен прекратить финансировать Киев, поскольку власти этой страны не могут победить коррупцию, а также провалили обещанные реформы.

    Летом ряд украинских изданий сообщил, что глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли обвинил «главу комитета Верховной Рады» в антиевропейском лоббизме. По словам дипломата, в Раде много людей, блокирующих реформы и защищающих свои личные интересы.   

    Море долгов, апатия и нищета: в ЕС оценили плоды Ассоциации с Украиной

    «ЕвроПравда»  указывала на то, что блокирование евроинтеграционных проектов в Раде текущего созыва началось в первые месяцы после ее избрания. Однако ранее в ЕС от критики воздерживались, что видно из прошлогоднего отчета Еврокомиссии о выполнении ассоциации, «где Брюссель сыпал комплиментами в адрес Киева». Издание связывает это с тем, что Брюссель чувствовал себя «виноватым» в затягивании предоставления Украине безвиза и ратификации Соглашения об ассоциации. Но теперь в Евросоюзе начали поднимать проблемные вопросы. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
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