В ВМС Аргентины рассказали, почему не удалось найти пропавшую подлодку по сигналам

Буэнос-Айрес, 20 ноября. Спутниковые сигналы, которые накануне были получены несколькими базами ВМС Аргентины, скорее всего, с потерянной подлодки «Сан-Хуан» (San Juan), не помогли установить ее местонахождение. Об этом в понедельник сообщил представитель ВМС Аргентины капитан Габриэль Галеацци.

Как он отметил, полученные сигналы «длились в течение короткого времени и были очень слабыми», уточнив, что всего было получено семь сигналов.

Он также сообщил, что спасательно-поисковая операция покрывает «всю территорию и возможный маршрут следования подводной лодки».

Однако в настоящее время поиски субмарины осложняются плохими погодными условиями.

All the naval and air units that are searching for the missing #ArgentinianNavy submarine "San Juan". Infographic by https://t.co/ZYz0HQ8bkY pic.twitter.com/DS3yVApfpA — Naval Analyses (@D__Mitch) November 19, 2017

Напомним, субмарина «Сан-Хуан» пропала с радаров 15 ноября по пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

На борту подлодки находится 44 члена экипажа.