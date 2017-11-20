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В ВМС Аргентины рассказали, почему не удалось найти пропавшую подлодку по сигналам
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    В ВМС Аргентины рассказали, почему не удалось найти пропавшую подлодку по сигналам

    10:34  20 Ноября 2017
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    В ВМС Аргентины рассказали, почему не удалось найти пропавшую подлодку по сигналам

    Буэнос-Айрес, 20 ноября. Спутниковые сигналы, которые накануне были получены несколькими базами ВМС Аргентины, скорее всего, с потерянной подлодки «Сан-Хуан» (San Juan), не помогли установить ее местонахождение. Об этом в понедельник сообщил представитель ВМС Аргентины капитан Габриэль Галеацци. 

    Как он отметил, полученные сигналы «длились в течение короткого времени и были очень слабыми», уточнив, что всего было получено семь сигналов.

    В ВМС Аргентины рассказали, почему не удалось найти пропавшую подлодку по сигналам

    Он также сообщил, что спасательно-поисковая операция покрывает «всю территорию и возможный маршрут следования подводной лодки».

    Однако в настоящее время поиски субмарины осложняются плохими погодными условиями.

    Напомним, субмарина «Сан-Хуан» пропала с радаров 15 ноября по пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

    На борту подлодки находится 44 члена экипажа.

    Автор: Дана Балан
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    #аргентина #подлодка #сигналы #субмарина #сан хуан
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