Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Вандалы второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в Киеве
Новости Сирии
Трехмерная модель Пальмиры передана Сирии на форуме в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трехмерная модель Пальмиры передана Сирии на форуме в Петербурге

    10:37  20 Ноября 2017
    166

    Трехмерная модель Пальмиры передана Сирии на форуме в Петербурге

    Санкт-Петербург, 20 ноября. Электронную модель древней Пальмиры передали сирийским властям на VI международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

    Заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, участвовавшая в торжественной передаче трехмерной модели древнего города, отметила, что на электронном носителе находится не только 3D-копия Пальмиры, но и высокоточные рельефные карты и ортофотопланы.

    На создание электронной версии у российских ученых ушло около года. Модель содержит наиболее полную и актуальную информацию о состоянии древней Пальмиры. Специалисты сообщают, что трехмерная модель такого масштаба построена впервые, пишет RT.

    Сирийская сторона поблагодарила российских ученых, посол Сирийской арабской республики в РФ Рияд Хаддад отметил усилия России в защите культурного наследия САР.

    Трехмерная модель Пальмиры передана Сирии на форуме в Петербурге

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #пальмира #модель
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        10:43   20 Ноября 2017
        216
        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        9:51   20 Ноября 2017
        823
        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        8:55   20 Ноября 2017
        287
        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        2:22   20 Ноября 2017
        819