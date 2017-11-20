Трехмерная модель Пальмиры передана Сирии на форуме в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 ноября. Электронную модель древней Пальмиры передали сирийским властям на VI международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, участвовавшая в торжественной передаче трехмерной модели древнего города, отметила, что на электронном носителе находится не только 3D-копия Пальмиры, но и высокоточные рельефные карты и ортофотопланы.

На создание электронной версии у российских ученых ушло около года. Модель содержит наиболее полную и актуальную информацию о состоянии древней Пальмиры. Специалисты сообщают, что трехмерная модель такого масштаба построена впервые, пишет RT.

Сирийская сторона поблагодарила российских ученых, посол Сирийской арабской республики в РФ Рияд Хаддад отметил усилия России в защите культурного наследия САР.