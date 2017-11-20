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Политика
США выделят 12 млн долларов для давления на КНДР
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    США выделят 12 млн долларов для давления на КНДР

    10:31  20 Ноября 2017
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    США выделят 12 млн долларов для давления на КНДР

    Вашингтон, 20 ноября. Госдеп США приготовил конкурс на получение гранта по программе, разработанной для давления на КНДР. В частности, данная программа предусматривает выделение 12 млн долларов на противодействие ядерной и ракетной программам Пхеньяна.

    «Правительство Соединённых Штатов стремится использовать все доступные средства давления на КНДР, чтобы добиться свёртывания программ разработки оружия массового поражения», — отмечается в документе.

    В сообщении также говорится, что Вашингтон намерен побудить КНДР к отказу от ядерного оружия, передает RT.

    Выделенные средства пойдут на разработку правовых инструментов, которые позволят вводить новые санкции против Северной Кореи и замораживать активы, имеющие отношение к распространению оружия массового поражения.

    США выделят 12 млн долларов для давления на КНДР

    Ранее сообщалось, что  США допустили применение кибероружия против КНДР. В Конгресс США был направлен запрос о выделении 4 млн долларов на инструменты по сдерживанию Пхеньяна. В частности, речь идет о применении кибернетического оружия и беспилотников. 

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #кндр #грант
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