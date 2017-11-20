США и курды наносят урон Сирии

Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео сирийский город Ракка. Он серьезно пострадал в результате Специальный корреспондент(ФАН) снял на видео сирийский город Ракка. Он серьезно пострадал в результате действий курдов и международной коалиции во главе с США.

Дороги города завалены строительным мусором и обломками домов, на обочинах стоят сгоревшие автомобили. Многие строения разрушены полностью, серьезно пострадали исторические здания. Город теперь стал абсолютно непригоден для жизни, а на его восстановление уйдут многие годы.

В настоящее время мирные жители возвращаются в свои разрушенные дома. Террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в России организация — прим. ред.) здесь больше нет, но теперь их существование отравляют курды, которые захватили власть в Ракке. Местное население считает их не освободителями, а оккупантами.