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Украина
Вандалы второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в Киеве
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Видеодайджест новостей, утро 20 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 20 ноября 2017 года

    США и курды наносят урон Сирии. Петр Порошенко назвал Украину успешной космической державой. Поставки Киеву оружия из США «взорвут» ситуацию на Украине.
    10:36 20 Ноября 2017
    1487

     

    США и курды наносят урон Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 20 ноября 2017 года

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео сирийский город Ракка. Он серьезно пострадал в результате действий курдов и международной коалиции во главе с США.
    Дороги города завалены строительным мусором и обломками домов, на обочинах стоят сгоревшие автомобили. Многие строения разрушены полностью, серьезно пострадали исторические здания. Город теперь стал абсолютно непригоден для жизни, а на его восстановление уйдут многие годы.
    В настоящее время мирные жители возвращаются в свои разрушенные дома. Террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в России организация — прим. ред.) здесь больше нет, но теперь их существование отравляют курды, которые захватили власть в Ракке. Местное население считает их не освободителями, а оккупантами.
     

    Петр Порошенко назвал Украину успешной космической державой

    Видеодайджест новостей, утро 20 ноября 2017 года

    По мнению президента Украины, это подтверждает полет Леонида Каденюка 20-летней давности. Этот полет он совершил в 1997 году на американском шаттле «Колумбия».
    Порошенко утверждает, что Украина «возит» на орбиту чуть ли не весь мир. На самом деле авиакосмическая промышленность Украины переживает далеко не лучшие свои времена. Разорвано научно-техническое сотрудничество с Россией, нет заказов, квалифицированные специалисты разбегаются. Киев при этом заявляет о планах отправить космический аппарат на Луну.
    По мнению украинцев, намерения президента сильно расходятся с его возможностями.
     

    Поставки Киеву оружия из США «взорвут» ситуацию на Украине, заявил Шаманов

    Видеодайджест новостей, утро 20 ноября 2017 года

    Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что если Вашингтон поставит Киеву «летальные вооружения», то это «взорвет» ситуацию на Украине. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев получит от Вашингтона оружие, а в обмен передаст американским военным «опыт борьбы с россиянами».
    Украина рассчитывает получить из Пентагона противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», дроны, контрбатарейные системы и средства для ведения кибервойны.
     

    Меркель сообщит президенту ФРГ о провале переговоров по формированию правящей коалиции

    Видеодайджест новостей, утро 20 ноября 2017 года

    Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сообщит сегодня президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру о провале переговоров по формированию правящей коалиции. После этого будет принято решение о том, как действовать дальше.
    Ранее Немецкая Свободная демократическая партия вышла из переговоров по формированию парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС и «Зелеными».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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