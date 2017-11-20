Донбасс: ВСУ 38 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Донецк, 20 ноября. Вооруженные силы Украины почти 40 раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил в понедельник представитель оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР).

По словам представителя, за минувшие сутки киевские военные 38 раз нарушили режим прекращения боевых действий, обстреляв районы 17 населенных пунктов ДНР.

ВСУ применяли артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие, уточнил источник. Отмечается, что в результате обстрела со стороны украинских военных один дом в Докучаевске был частично разрушен.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты 13 раз обстреляли населенные пункты Луганской народной республики.