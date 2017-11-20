В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

В Евросоюзе признали успешным проект экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море под названием «Северный поток — 2». Об этом говорится в документе Центра европейской политической стратегии (EPSC), который подчиняется Брюсселю и готовит доклады лично главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. С содержанием материала ознакомились в редакции Федерального агентства новостей.

Отметим, на днях стало известно, что Варшава не будет продлевать контракт с «Газпромом» относительно поставки российского газа после 2022 года. По этой причине Польша порекомендовала всем странам ЕС поступить подобным образом.

«Мы хотим завершить в 2022 году российский контракт», — заявил ранее в интервью польскому радиоканалу министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Пока без вариантов

В то же время, в докладе, с которым ознакомился ФАН, говорится, что «в ЕС в настоящий момент нет того или иного инструмента для официального отказа от проекта «Северный поток-2», несмотря на то, что он несовместим с Флагманской инициативой Брюсселя (долгосрочный проект ЕС для укрепления отношений союза с восточными странами-соседями) относительно энергетического союза.

«Северный поток-2» является показательным примером <…>, когда речь идет о строительстве устойчивого энергетического союза», — говорится в документе EPSC.

Россия обеспечила поддержку ключевых компаний из пяти стран — членов ЕС, отмечается в докладе.

«Строительство «Северного потока-2» будет означать увеличение доли России на европейском газовом рынке. Это означает, что ЕС должен будет ускорить свои усилия по доработке своего внутреннего рынка газа», — говорится в документе.

Отметим, согласно официальному сайту «Газпрома», «в апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток-2».

«Пять европейских компаний предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, — говорится на сайте проекта. — Точкой входа газопровода «Северный поток-2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда».

На законодательном уровне

В документе EPSC утверждается, что необходимо найти возможность регулировать законодательно ресурсы, поступающие на рынок ЕС из других стран.

«Европейская комиссия работает над предложением уточнить общие правила для газопроводов, поступающих на европейский внутренний газовый рынок», — говорится в докладе.

На днях председатель Евросовета Дональд Туск призвал страны-члены ЕС оперативно принять решение о распространении европейского законодательства на «Северный поток-2».