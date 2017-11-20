Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Вандалы второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в Киеве
Политика
Эксперты рассказали, как европейские лидеры спасают себя с помощью России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты рассказали, как европейские лидеры спасают себя с помощью России

    10:38  20 Ноября 2017
    170

    Эксперты рассказали, как европейские лидеры спасают себя с помощью России

    Москва, 20 ноября. Лидеры стран Евросоюза поддерживают миф о так называемой «российской угрозе» для того, чтобы отвлечь внимание населения от реальных внутренних проблем, считают эксперты ведущих российских вузов.

    Директор центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев объяснил, для чего лидеры европейских стран поддерживают идею так называемой «российской угрозы».

    «Шквал подобных заявлений говорит прежде всего о том, что дела в Европе идут как-то не очень хорошо и европейским лидерам срочно понадобилось отвлекать своих телезрителей от серьезных проблем, которые сейчас очевидны», — констатирует Бордачев.

    В качестве примера можно привести конфликт премьера Великобритании Терезы Мэй с представителями Консервативной партии, 15 из которых угрожают примкнуть лагерю лейбористов и выступить против Brexit. Именно на фоне этих событий она выступила с заявлением о якобы вмешательстве Кремля в выборы в других странах.

    Эксперты рассказали, как европейские лидеры спасают себя с помощью России

    Угрозой со стороны России прикрывается и лидер Франции Эммануэль Макрон. В его стране разгорелся настоящий скандал после «Письма ста демократов», которые обвинили президента в «культе личности». Французский лидер же поспешил заявить, что, по его мнению, важной проблемой являются президенты США и России, которые якобы противостоят открытости и толерантности.

    «Проблем накопилось слишком много, и европейские лидеры лихорадочно ищут хоть какие-то сюжеты, способные отвлечь публику», — цитирует эксперта Stock Infocus.

    «Вся неолиберальная западная система сейчас переживает глубокий кризис, — подтверждает эту теорию и директор Института международных исследований МГИМО Александр Орлов, — для того чтобы скрасить картину, ведущие политики пытаются «в лучших традициях» перевести стрелки на какие-то внешние факторы».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #евросоюз #мэй #макрон #российская угроза
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        10:43   20 Ноября 2017
        216
        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        9:51   20 Ноября 2017
        823
        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        8:55   20 Ноября 2017
        287
        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        2:22   20 Ноября 2017
        819