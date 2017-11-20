Эксперты рассказали, как европейские лидеры спасают себя с помощью России

Москва, 20 ноября. Лидеры стран Евросоюза поддерживают миф о так называемой «российской угрозе» для того, чтобы отвлечь внимание населения от реальных внутренних проблем, считают эксперты ведущих российских вузов.

Директор центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев объяснил, для чего лидеры европейских стран поддерживают идею так называемой «российской угрозы».

«Шквал подобных заявлений говорит прежде всего о том, что дела в Европе идут как-то не очень хорошо и европейским лидерам срочно понадобилось отвлекать своих телезрителей от серьезных проблем, которые сейчас очевидны», — констатирует Бордачев.

В качестве примера можно привести конфликт премьера Великобритании Терезы Мэй с представителями Консервативной партии, 15 из которых угрожают примкнуть лагерю лейбористов и выступить против Brexit. Именно на фоне этих событий она выступила с заявлением о якобы вмешательстве Кремля в выборы в других странах.

Угрозой со стороны России прикрывается и лидер Франции Эммануэль Макрон. В его стране разгорелся настоящий скандал после «Письма ста демократов», которые обвинили президента в «культе личности». Французский лидер же поспешил заявить, что, по его мнению, важной проблемой являются президенты США и России, которые якобы противостоят открытости и толерантности.

«Проблем накопилось слишком много, и европейские лидеры лихорадочно ищут хоть какие-то сюжеты, способные отвлечь публику», — цитирует эксперта Stock Infocus.