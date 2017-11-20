Стала известна дата встречи Путина и президента Судана

Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин в четверг, 23 ноября, проведет встречу с главой Судана Омаром аль-Баширом. Об этом сообщил сегодня помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Напомним, о том аль-Башир в этом месяце планирует рабочий визит в Россию, 5 ноября сообщал глава суданского МИД Ибрагим Гандур. Дипломат уточнил, что лидер Судана намерен обсудить двусторонние отношения политические, экономические и культурные вопросы.

Кроме того, по его словам, планируется подписание ряда соглашений между государствами.

