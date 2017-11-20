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Политика
Стала известна дата встречи Путина и президента Судана
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    Стала известна дата встречи Путина и президента Судана

    10:05  20 Ноября 2017
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    Стала известна дата встречи Путина и президента Судана

    Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин в четверг, 23 ноября, проведет встречу с главой Судана Омаром аль-Баширом. Об этом сообщил сегодня помощник главы российского государства Юрий Ушаков. 

    Напомним, о том аль-Башир в этом месяце планирует рабочий визит в Россию, 5 ноября сообщал глава суданского МИД Ибрагим Гандур. Дипломат уточнил, что лидер Судана намерен обсудить двусторонние отношения политические, экономические и культурные вопросы. 

    Кроме того, по его словам, планируется подписание ряда соглашений между государствами.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #встреча #судан #аль-башир
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