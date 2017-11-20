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Украина
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Политика
Военные чиновники посетят трехстороннюю встречу РФ —Турция — Иран
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    Военные чиновники посетят трехстороннюю встречу РФ —Турция — Иран

    10:19  20 Ноября 2017
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    Военные чиновники посетят трехстороннюю встречу РФ —Турция — Иран

    Москва, 20 ноября. Военные чиновники будут присутствовать на трехсторонней встрече Россия —Турция — Иран, которая состоится в Сочи и будет посвящена сирийскому урегулированию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «Будут, да», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналиста. 

    Подробности о том, кто конкретно будет присутствовать на встрече помощник президента РФ не уточнил.

    Ранее Ушаков заявил, что вопрос о присутствии курдов на Конгрессе сирийского национального диалога будет обсуждаться на трехстороннем саммите РФ —Турция — Иран в среду в Сочи, передает агентство РИА Новости.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #турция #иран
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