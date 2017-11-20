Военные чиновники посетят трехстороннюю встречу РФ —Турция — Иран

Москва, 20 ноября. Военные чиновники будут присутствовать на трехсторонней встрече Россия —Турция — Иран, которая состоится в Сочи и будет посвящена сирийскому урегулированию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Будут, да», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналиста.

Подробности о том, кто конкретно будет присутствовать на встрече помощник президента РФ не уточнил.

Ранее Ушаков заявил, что вопрос о присутствии курдов на Конгрессе сирийского национального диалога будет обсуждаться на трехстороннем саммите РФ —Турция — Иран в среду в Сочи, передает агентство РИА Новости.