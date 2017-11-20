Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Вандалы второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в Киеве
Новости Сирии
Дата проведения конгресса национального диалога Сирии пока не определена — Ушаков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дата проведения конгресса национального диалога Сирии пока не определена — Ушаков

    10:08  20 Ноября 2017
    267

    Дата проведения конгресса национального диалога Сирии пока не определена — Ушаков

    Москва, 20 ноября. Дата проведения конгресса сирийского национального диалога пока не определена. Об этом в понедельник сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. 

    По его словам, дата проведения конгресса сирийского национального диалога не известна.

    «Нет, не определилась», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ушаков также отметил, что вопрос приглашения курдов на конгресс сирийского национального диалога будет обсуждаться на трехсторонней встрече России, Турции и Ирана, передает РИА Новости

    Он подчеркнул, что в настоящее время «все это обсуждается». 

    Дата проведения конгресса национального диалога Сирии пока не определена — Ушаков

    Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили, что конгресс национального диалога должен обсудить обновленную конституцию Сирийской Арабской Республики.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #турция #иран #ушаков #сирийский конгресс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        10:43   20 Ноября 2017
        216
        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        9:51   20 Ноября 2017
        823
        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        8:55   20 Ноября 2017
        287
        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        2:22   20 Ноября 2017
        819