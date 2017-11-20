Дата проведения конгресса национального диалога Сирии пока не определена — Ушаков

Москва, 20 ноября. Дата проведения конгресса сирийского национального диалога пока не определена. Об этом в понедельник сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, дата проведения конгресса сирийского национального диалога не известна.

«Нет, не определилась», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ушаков также отметил, что вопрос приглашения курдов на конгресс сирийского национального диалога будет обсуждаться на трехсторонней встрече России, Турции и Ирана, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время «все это обсуждается».

Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили, что конгресс национального диалога должен обсудить обновленную конституцию Сирийской Арабской Республики.