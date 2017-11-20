Столтенберг рассказал, до каких пор НАТО останется в Восточной Европе

Оттава, 20 ноября. В ближайшее время присутствие сил НАТО на Украине и в Прибалтике будет сохраняться, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В интервью на канадском радио генсек НАТО объявил, что Альянс полностью готов к обороне с случае нападения со стороны России.

В настоящее время НАТО находится в состоянии активных изменений, заявил генеральный секретарь.

«С учетом того, что угроза и обстановка в области безопасности изменяется, НАТО тоже изменяется. Мы наращиваем мощь, мы усиливаем боевую готовность наших сил, впервые в нашей истории мы развертываем силы в восточной части нашего альянса», — заявил генсек Альянса.

Столтенберг отказался назвать какую-либо конкретную дату вывода усиленных контингентов из стран Прибалтики. Он отметил, что НАТО «укрепляет способность перемещать силы по всему Североатлантическому региону». Россию в организации рассматривают в качестве основной угрозы в Восточной Европе, полагая, что РФ постоянно ведет кибервойну и намерено усиливать ее.

«Это постоянно развивающаяся угроза, и мы должны постоянно приспосабливаться», — заявил Столтенберг, подчеркнув, что «альянс НАТО готов защищать всех союзников в случае любой угрозы».

Столтенберг особо упомянул действия НАТО в Афганистане, который «не должен превратиться в безопасное убежище для международного терроризма».

Ранее Ura.ru сообщало, что Столтенбергу пришлось извиняться за случай на совместных учениях НАТО с турецкими военными в Норвегии — туркам предложили стрелять по целям с портретом основателя современной Турции Ататюрка.