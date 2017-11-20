Истребители ВВС Японии сопроводили китайские бомбардировщики в небе над Тихим океаном

Токио, 20 ноября. Самолеты Воздушных сил самообороны Японии в минувшие выходные были подняты для сопровождения и контроля за группой китайских военных самолетов, пролетевших в непосредственной близости к границе японского воздушного пространства. Китайские стратегические бомбардировщики и разведывательные самолеты прошли далеко к югу от основной части Японии, пролетев между островами Мияко и Окинава.

Как сообщает агентство SINA, в составе китайской группы было четыре стратегических бомбардировщика H-6K, самолет-разведчик Ту-154 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8. Они пересекли Восточно-Китайское море, вышли между японскими островами в воздушное пространство Тихого океана, после чего вернулись.

19 NOV: JASDF jets scrambled to intercept 4x H-6, 1x Tu-154 and 1x Y-8 pic.twitter.com/217aS8oE3U — Mil Radar (@MIL_Radar) November 19, 2017

Как отмечает ТАСС, пролив между Мияко и Окинавой чрезвычайно важен — он является путем для китайской стратегической авиации в Тихий океан, в Филиппинское море. Ранее китайские суда и самолеты неоднократно привлекали недоброжелательное внимание Сил самообороны Японии, совершая полеты в этом участке.