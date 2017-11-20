Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Вандалы второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в Киеве
Весь мир
Истребители ВВС Японии сопроводили китайские бомбардировщики в небе над Тихим океаном
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Истребители ВВС Японии сопроводили китайские бомбардировщики в небе над Тихим океаном

    10:04  20 Ноября 2017
    343

    Истребители ВВС Японии сопроводили китайские бомбардировщики в небе над Тихим океаном

    Токио, 20 ноября. Самолеты Воздушных сил самообороны Японии в минувшие выходные были подняты для сопровождения и контроля за группой китайских военных самолетов, пролетевших в непосредственной близости к границе японского воздушного пространства. Китайские стратегические бомбардировщики и разведывательные самолеты прошли далеко к югу от основной части Японии, пролетев между островами Мияко и Окинава.

    Как сообщает агентство SINA, в составе китайской группы было четыре стратегических бомбардировщика H-6K, самолет-разведчик Ту-154 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8. Они пересекли Восточно-Китайское море, вышли между японскими островами в воздушное пространство Тихого океана, после чего вернулись.

    Как отмечает ТАСС, пролив между Мияко и Окинавой чрезвычайно важен — он является путем для китайской стратегической авиации в Тихий океан, в Филиппинское море. Ранее китайские суда и самолеты неоднократно привлекали недоброжелательное внимание Сил самообороны Японии, совершая полеты в этом участке.

    Истребители ВВС Японии сопроводили китайские бомбардировщики в небе над Тихим океаном

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        10:43   20 Ноября 2017
        216
        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        9:51   20 Ноября 2017
        823
        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        8:55   20 Ноября 2017
        287
        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        2:22   20 Ноября 2017
        819