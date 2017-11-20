Трамп вспомнил о стене между США и Мексикой после гибели пограничника
Вашингтон, 20 ноября. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что один пограничник погиб, еще один пострадал при инциденте на границе с Мексикой. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.
Американский лидер заявил, что власти найдут виновных в произошедшем и привлекут их к ответственности.
«Мы найдем и привлечем к суду тех, кто за это ответственен. Мы должны построить стену, и мы ее построим!» — написал он.
Border Patrol Officer killed at Southern Border, another badly hurt. We will seek out and bring to justice those responsible. We will, and must, build the Wall!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2017
Ранее исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк подтвердила информацию о гибели американского пограничника, но детали не раскрыла.
Напомним, республиканец Трамп во время предвыборной кампании обещал возвести на границе с Мексикой стену, чтобы пресечь торговлю наркотиками, а также остановить нелегальную миграцию.