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Политика
Трамп вспомнил о стене между США и Мексикой после гибели пограничника
Политика
Трамп вспомнил о стене между США и Мексикой после гибели пограничника
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    Трамп вспомнил о стене между США и Мексикой после гибели пограничника

    9:45  20 Ноября 2017
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    Трамп вспомнил о стене между США и Мексикой после гибели пограничника

    Вашингтон, 20 ноября. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что один пограничник погиб, еще один пострадал при инциденте на границе с Мексикой. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter. 

    Американский лидер заявил, что власти найдут виновных в произошедшем и привлекут их к ответственности.

    «Мы найдем и привлечем к суду тех, кто за это ответственен. Мы должны построить стену, и мы ее построим!» — написал он.

    Ранее исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк подтвердила информацию о гибели американского пограничника, но детали не раскрыла.

    Трамп вспомнил о стене между США и Мексикой после гибели пограничника

    Напомним, республиканец Трамп во время предвыборной кампании обещал возвести на границе с Мексикой стену, чтобы пресечь торговлю наркотиками, а также остановить нелегальную миграцию.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #трамп #мексика #стена #пограничник
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