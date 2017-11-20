Трамп вспомнил о стене между США и Мексикой после гибели пограничника

Вашингтон, 20 ноября. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что один пограничник погиб, еще один пострадал при инциденте на границе с Мексикой. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Американский лидер заявил, что власти найдут виновных в произошедшем и привлекут их к ответственности.

«Мы найдем и привлечем к суду тех, кто за это ответственен. Мы должны построить стену, и мы ее построим!» — написал он.

Border Patrol Officer killed at Southern Border, another badly hurt. We will seek out and bring to justice those responsible. We will, and must, build the Wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2017

Ранее исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк подтвердила информацию о гибели американского пограничника, но детали не раскрыла.

Напомним, республиканец Трамп во время предвыборной кампании обещал возвести на границе с Мексикой стену, чтобы пресечь торговлю наркотиками, а также остановить нелегальную миграцию.