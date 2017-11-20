Минтранс Приамурья озвучил предварительные итоги расследования крушения Ан-2

Благовещенск, 20 ноября. Экипаж потерпевшего крушение Ан-2 в Амурской области сделал все возможное для спасения людей на земле, заявил глава регионального Минтранса Андрей Тягло.

«Пилоты при посадочном планировании в пониженном скоростном режиме могли воспользоваться небольшим участком свободной площади для посадки, которая была и дала бы возможность осуществить аварийную посадку, но заканчивалась жилым сектором», — рассказал Тягло.

Он отметил, что в последние секунды пилоты приняли решение об изменении угла посадочной траектории на 45 градусов, передает «Интерфакс».

Глава ведомства обратил внимание на тот факт, что экипаж ценой своей жизни избежал гибели местных жителей.

Напомним, 7 ноября Ан-2 разбился недалеко от поселка Экимчан Амурской области. Один пилот погиб, второй получил травмы.