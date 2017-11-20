Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп вспомнил о стене между США и Мексикой после гибели пограничника
Весь мир
Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в тюрьме США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в тюрьме США

    9:31  20 Ноября 2017
    35

    Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в тюрьме США

    Сакраменто (штат Калифорния, США), 20 ноября. Серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался в возрасте 83 лет. О смерти маньяка порталу TMZ сообщила сестра одной из его жертв Дебра Тэйт, которую проинформировало руководство тюрьмы, где Мэнсон отбывал пожизненное заключение.

    В минувший четверг, 16 ноября, его перевели в больницу. Тогда же врачи заявили, что смерть 83-летнего преступника неизбежна. В январе ему должны были сделать операцию, однако ее проведение специалисты сочли слишком рискованной и не стали ее проводить, уточняет газета «Аргументы и факты».

    В 1969 году в Лос-Анджелесе Мэнсон вместе с членами своей коммуны «Семья» убил жену кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Кроме того, он был признан виновным еще в двух убийствах.  Суд приговорил Мэнсона и трех его сообщников к смертной казни, но в 1972 году в Калифорнии казнь временно отменили, и ему дали пожизненное, 
     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #смерть #мэнсон #маньяк #убийца
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        8:55   20 Ноября 2017
        107
        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        2:22   20 Ноября 2017
        671
        Оппозиции Сирии следует отказаться от требования немедленного ухода Асада — Бородавкин

        Оппозиции Сирии следует отказаться от требования немедленного ухода Асада — Бородавкин

        0:44   20 Ноября 2017
        1209
        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        16:05   19 Ноября 2017
        4205