Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в тюрьме США

Сакраменто (штат Калифорния, США), 20 ноября. Серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался в возрасте 83 лет. О смерти маньяка порталу TMZ сообщила сестра одной из его жертв Дебра Тэйт, которую проинформировало руководство тюрьмы, где Мэнсон отбывал пожизненное заключение.

В минувший четверг, 16 ноября, его перевели в больницу. Тогда же врачи заявили, что смерть 83-летнего преступника неизбежна. В январе ему должны были сделать операцию, однако ее проведение специалисты сочли слишком рискованной и не стали ее проводить, уточняет газета «Аргументы и факты».

В 1969 году в Лос-Анджелесе Мэнсон вместе с членами своей коммуны «Семья» убил жену кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Кроме того, он был признан виновным еще в двух убийствах. Суд приговорил Мэнсона и трех его сообщников к смертной казни, но в 1972 году в Калифорнии казнь временно отменили, и ему дали пожизненное,

