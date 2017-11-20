Безруков рассказал Путину о проблемах кукольного театра в Набережных Челнах

Москва, 20 ноября. Актер Сергей Безруков рассказал президенту России Владимиру Путину о проблемах кукольного театра в Набережных Челнах на совещании по вопросам поиска, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства, сообщили в пресс-службе Кремля.

Безруков рассказал российскому лидеру о поездке в Набережные Челны, где у него состоялась встреча с руководителем театра кукол. По словам артиста, театр находится «где‑то, в каком‑то здании, на каком‑то этаже».

«А как вот мне? Молодые артисты, которые даже не хотят сюда ехать, они там закончили, они пытаются устроиться. Они сюда ехать не хотят, потому что им надо устраиваться, им нужны квартиры», — передал слова женщины Безруков.

Путин в свою очередь заверил артиста, что поручил министру культуры Владимиру Мединскому подготовить соотвествующий документ по этому вопросу. Глава государства отметил, что государство должно оказать помощь.