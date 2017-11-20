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Сирия: военные РФ в Дамаске обеспечили доступ скорой помощи в Восточную Гуту
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    Сирия: военные РФ в Дамаске обеспечили доступ скорой помощи в Восточную Гуту

    9:41  20 Ноября 2017
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    Сирия: военные РФ в Дамаске обеспечили доступ скорой помощи в Восточную Гуту

    Дамаск, 20 ноября. После появления российских военных на КПП на границе сирийской зоны деэскалации Восточная Гута позволило существенно улучшить оказываемую населению пригорода Дамаска медицинскую помощь. Российская военная полиция обеспечивает беспрепятственный проезд карет скорой помощи в Восточную Гуту.

    «Количество раненых после появления здесь российских военных существенно сократилось», — отмечает главврач местной больницы Софиен Мухаммад, указывая на то, что россиянам удается успешно пресекать перестрелки на границе зоны деэскалации.

    Как рассказали военные, военная полиция старается пропускать без очереди следующие через КПП машины скорой помощи, понимая, что жителям зоны деэскалации — и взрослым, и детям — необходимо своевременное медобслуживание.

    Сирия: военные РФ в Дамаске обеспечили доступ скорой помощи в Восточную Гуту

    «Ваши солдаты понимают, что я не просто так езжу, — передает РИА Новости слова водителя скорой Юсефа Ахмада. — Как военная полиция здесь встала, другая жизнь наступила».

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что жизнь на территории оазиса Восточной Гуты остается далека от безопасной — в зонах деэскалации продолжают действовать боевики террористических и экстремистских оппозиционных группировок, которые недавно, например, обстреляли квартал Дамаска Аль-Аббасин.

    Сирия: военные РФ в Дамаске обеспечили доступ скорой помощи в Восточную Гуту

    Автор: Валентин Меликов
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