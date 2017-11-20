Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп вспомнил о стене между США и Мексикой после гибели пограничника
Весь мир
Исчезнувший советский теплоход «Любовь Орлова» нашелся в Калифорнии — СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Исчезнувший советский теплоход «Любовь Орлова» нашелся в Калифорнии — СМИ

    9:16  20 Ноября 2017
    49

    Исчезнувший советский теплоход «Любовь Орлова» нашелся в Калифорнии — СМИ

    Сакраменто (штат Калифорния, США), 20 ноября. Британские СМИ сообщили об обнаружении на побережье в Калифорнии бывшего советского круизного теплохода «Любовь Орлова», пропавшего в Атлантике во время буксировки.

    Таблоиды обнародовали снимки остова корабля, утверждая, что его длина соответствует длине «теплохода-призрака», пишет «Ньюинформ». В частности, Daily Mail уточняет, что длина обнаруженного судна составляет 295 футов (89 метров), примерно такой же длины была «Любовь Орлова».

    Отметим, что история о потерявшемся теплоходе, единственными пассажирами которого являются якобы крысы-каннибалы, не раз появлялась на страницах британских газет. В 2014 году таблоиды сообщали, что зимние штормы могли отнесли «Любовь Орлову» к берегам Ирландии, Шотландии или Англии.

    Кроме того, газеты тиражировали мнения экспертов о том, что находящиеся на борту корабля крысы вынуждены поедать друг друга, чтобы не погибнуть от голода. Утверждалось, что если «Любовь Орлову» выбросит на британский берег, то «крысы-каннибалы» могут представлять опасность.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #британия #калифорния #теплоход #любовь орлова
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        8:55   20 Ноября 2017
        107
        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        2:22   20 Ноября 2017
        671
        Оппозиции Сирии следует отказаться от требования немедленного ухода Асада — Бородавкин

        Оппозиции Сирии следует отказаться от требования немедленного ухода Асада — Бородавкин

        0:44   20 Ноября 2017
        1209
        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        16:05   19 Ноября 2017
        4205