Сакраменто (штат Калифорния, США), 20 ноября. Британские СМИ сообщили об обнаружении на побережье в Калифорнии бывшего советского круизного теплохода «Любовь Орлова», пропавшего в Атлантике во время буксировки.

Таблоиды обнародовали снимки остова корабля, утверждая, что его длина соответствует длине «теплохода-призрака», пишет «Ньюинформ». В частности, Daily Mail уточняет, что длина обнаруженного судна составляет 295 футов (89 метров), примерно такой же длины была «Любовь Орлова».

Отметим, что история о потерявшемся теплоходе, единственными пассажирами которого являются якобы крысы-каннибалы, не раз появлялась на страницах британских газет. В 2014 году таблоиды сообщали, что зимние штормы могли отнесли «Любовь Орлову» к берегам Ирландии, Шотландии или Англии.

Кроме того, газеты тиражировали мнения экспертов о том, что находящиеся на борту корабля крысы вынуждены поедать друг друга, чтобы не погибнуть от голода. Утверждалось, что если «Любовь Орлову» выбросит на британский берег, то «крысы-каннибалы» могут представлять опасность.