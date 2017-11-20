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Украина
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Украина
Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко
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    Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

    9:51  20 Ноября 2017
    752

    Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

    Киев, 20 ноября. В палаточном городке у Верховной рады Украины состоялось очередное народное вече, на котором выступил лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Свое выступление Саакашвили начал с обвинений в адрес президента Украины Петра Порошенко по поводу тотальной информационной блокады тех событий, которые вот уже в течение месяца происходят под стенами украинского парламента. Далее он рассказал, что по уровню ВВП на душу населения Украина находится в ряду африканских стран, что нынешнее украинское правительство не умеет работать, а президент Украины не верит в свою страну, если держит свои капиталы в оффшорах. После этого он перешел к тому, что нужно делать, по его мнению.

    «Давайте работать над новым правительством... Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов возглавить и это правительство, если это нужно...», — призвал Саакашвили со сцены под радостные аплодисменты.

    Помимо этого, бывший президент Грузии анонсировал начало народного импичмента для Петра Порошенко и действующего правительства, который он назначил на 3 декабря.

    «Народный импичмент работает и в Рио-де-Жанейро, и в Сеуле, и в Кишиневе, и в Бухаресте, и он будет работать и в Киеве… 3 декабря начало народного импичмента! До 3 декабря мы продолжаем делать то, что уже начали делать, мы поставили информационные центры в каждом городе, в каждом региональном городе Украины. У нас есть очень много последователей, у нас есть энергия, у нас появляются новые люди. На самом деле на этой сцене все больше и больше людей, а главное на этих площадях намного больше людей с каждым разом в разных местах Украины. И это только начало. Поэтому 3 декабря — это «час Х» для нас всех, для них всех и для страны. У нас все получится.

    Давайте организовываться, я буду сейчас ездить по стране, поднимать людей мирно, спокойно, никаких провокаций. Провокации — это их план. Наш план — это абсолютно мирные действия. Мирные, спокойные, обоснованные, с экономическими цифрами, с конкретными планами, с конкретными кандидатами на конкретные должности, с конкретным обновлением политического класса и полной сменой политического класса Украины. Изменения должны произойти, реальные изменения. В конце концов, Украина должна победить и внешнего врага и эти отбросы, которые уже превратились в настоящих врагов украинского народа. Слава Украине!» — рассказал Саакашвили с трибуны.

    Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

    Напомним, что палаточный городок существует под стенами украинского парламента с 17 октября, на улице Грушевского и в Мариинском парке около стен Верховной рады Украины разбито около сотни больших брезентовых палаток в которых постоянно находятся до 200 человек, преимущественно это бойцы батальона «Донбасс» под руководством депутата Верховной рады Украины Семена Семенченко. Изначально пикетчики выдвигали три политических требования: принятие закона о создании антикоррупционного суда, лишение депутатов неприкосновенности и введение пропорциональной системы с открытыми списками на выборах в Верховную раду. Но уже в самом начале протеста многие политологи предрекали, что эти требования лишь повод, а истинной целью является досрочная смена власти в стране. И, похоже, они были правы.

    Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

    Следует отметить, что власть в лице президента Порошенко также это понимает и с радостью давно бы выслала из страны организатора революции роз и активного участника всех Майданов на Украине Михаила Саакашвили, если бы не настойчивая рекомендация из американского посольства не делать этого. Власть пошла другим путем, а именно путем «наездов», возбуждения уголовных дел и высылки из Украины ближайшего окружения Саакашвили. Информационная блокада действительно осуществляется: даже в Киеве многие не знают о том, что происходит под Верховной радой, что же говорить о регионах страны. Кроме этого, в пятницу сотрудниками СБУ были задержаны четыре человека из окружения Саакашвили, до сих пор их местонахождение неизвестно.

    Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

    Весь вчерашний день Семенченко с товарищами патрулировали аэропорты Киева в надежде предотвратить депортацию своих побратимов. Среди задержанных «герой Украины», участник АТО в составе батальона «Донбасс» подполковник грузинской армии Вано Нодирадзе, которого задержали, когда он неосторожно вышел за пределы палаточного городка. СБУ в буквальном смысле отлавливает, задерживает и депортирует из страны всех грузин, которые так или иначе близки к бывшему президенту Грузии. Возможно, эти события и подтолкнули Михаила Саакашвили накануне провозгласить народный импичмент Порошенко. Что из этого получится, пока неясно, но автопокрышки у Верховной рады уже сложены.  

    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
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    #украина #порошенко #саакашвили
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