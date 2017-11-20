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Москвич опроверг связь выставленного на продажу ретроавтомобиля с маршалом Жуковым
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    Москвич опроверг связь выставленного на продажу ретроавтомобиля с маршалом Жуковым

    9:16  20 Ноября 2017
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    Москвич опроверг связь выставленного на продажу ретроавтомобиля с маршалом Жуковым

    Москва, 20 ноября. В Москве выставили на продажу автомобиль ЗИС-110В, который, по некоторым данным, принадлежал маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Однако продавец опроверг эту информацию.

    Нынешний владелец просит за автомобиль 45 миллионов рублей. По его словам, машина была произведена в 1949 году. Позже автомобиль был отправлен в Одесский военный округ, которым командовал Жуков, пишет «Вечерняя Москва».

    Ряд СМИ, обнаружившие объявление, предположили, что ретроавтомобиль принадлежал самому маршалу, однако владелец опроверг это заявление: Жуков командовал этим округом в более ранний период — с 1946 по 1948 год.

    «Он на ней не ездил, так как даже по годам не совпадает работа Жукова в Одессе и поступление авто туда», — цитирует хозяина ЗИС-110В ТАСС.

    Также эксперты отметили, что выставленный на продажу автомобиль, скорее всего, является ЗИС-110Б с кузовом «фаэтон», так как кабриолет ЗИС-110В появился только в 1955 году, а не в 1949-м.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #автомобиль #продажа #жуков #зис-110в
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