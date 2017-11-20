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Сирия глазами военных корреспондентов: в Москве проходит уникальная выставка. ФАН-ТВ
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    Сирия глазами военных корреспондентов: в Москве проходит уникальная выставка. ФАН-ТВ

    10:12  20 Ноября 2017
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    Кирилл Романовский

    В Московском авиационном институте открылась выставка «Война глазами военных корреспондентов. События последних двух лет в Сирии». Журналисты Михаил Алаэддин, Александр Пушин и Кирилл Романовский демонстрируют свои лучшие снимки. Фотографии рассказывают о жизни сирийцев с начала российской военной компании в Сирийской Арабской республике.

    «Конфликт в Донбассе, в Сирии — это две отдельные жизни, которые мы там прожили. Соответственно, для меня фотографии — это воспоминания. Это инфракрасная фотография, это снимки, сделанные в инфракрасном спектре», — рассказывает корреспонденту ФАН-ТВ телеоператор ВГТРК Александр Пушин.

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Кирилл Романовский много времени провел в окружении сирийских курдов:

    — Вот это три чудесных курдских партизана рабочей партии Курдистана, — рассказывает военкор, показывая снимок. — Фото было сделано чуть больше года назад, когда мы нелегально пересекли иракско-турецкую границу и почти месяц ходили по горам.

    Достоевский на турецком... Где они достали эту книгу?

    — Видимо, в одной из каких-то городских библиотек. Дело в том, что кругом была, в общем, довольно дикая зона, примерно километров 50 в глубину, начиная от иракской границы, и, скорее всего, один из них принес ее с собой. Если человек будет читать Достоевского, и унаследует из него некое понимание не только русской культуры, а нашего менталитета, может быть тогда между курдами и нами выстроится какая-то более плотная социокультурная и даже мозговая связь.

    Фото Кирилла Романовского

    Полсотни уникальных исторических свидетельств выставлены в стенах факультета «Робототехнические и интеллектуальные системы». Именно его выпускники сегодня проектируют современное высокоточное авиаоружие, которое применяют российские ВКС в борьбе с террористами.

    «Изначально С-25 была неуправляемой ракетой, но в какой-то момент в нее добавили головку самонаведения, — показывает модели ракет, по которым учатся студенты, декан факультета «Робототехнические и интеллектуальные системы» Московского авиационного института Константин Тихонов. — А это ракета класса «воздух-воздух» Х-58, она используется нашими ВКС. Есть и более совершенные ракеты такого же класса, в данный момент подобное оружие применяется нашей боевой авиацией в Сирии. Успехи очень хорошие, оружие используется с большой эффективностью».

    В Московском авиационном институте юные инженерные гении учатся разрабатывать специальную технику для военно-промышленного комплекса России. А заодно — преподают сами, обучая московских школьников основам робототехники и авиамоделирования. Один из таких гениев — Антон Мамчиц, студент второго курса факультета «Робототехнические и интеллектуальные системы»:

    Война в Сирии глазами военных корреспондентов: в Москве проходит уникальная выставка. ФАН-ТВ

    — Это модель класса F3А, квалифицированная Федерацией авиационного спорта для высшего пилотажа — рассказывает Мамчиц. — Это те модели, к которым мы должны прийти в процессе нашего обучения. В настоящее время в стране началось развитие технического спорта, который много лет находился в запустении. Он относился к нефинансируемой области. А вот сейчас это движение очень сильно движется, становится очень перспективным направлением. Можно сказать, будущее за воздухом — я думаю, все ждут летающих машин и так далее.

    «Ребята будут уметь рационально думать, уметь создавать какие-то алгоритмы. Это инженерия, программирование и прочее. Все дети, которые обучаются, — это потенциальные студенты Московского авиационного института, и мы их всех ждем», — говорит студентка первого курса факультета «Робототехнические и интеллектуальные системы» Гулназ Шабанова.

     Робототехника

    «Нынешние школьники — это уникальное поколение, и наша задача их не упустить. Поэтому мы выстроили здесь подготовку, так назовем, предуниверситетские лаборатории инженерной робототехники со второго класса», — сообщает Анатолий Качалин, директор Ресурсного центра научных исследований и инновационных технологий Московского авиационного института.

    В 2017 году Россия впервые обогнала всех соперников на всемирной олимпиаде по робототехнике. Победу нашей сборной принесли команды из Владивостока, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Нижнего Тагила. В будущем году студенты Московского авиационного института намерены представить на суд жюри беспилотный летательный аппарат-разведчик с искусственным интеллектом. Владимир Жидков, доцент кафедры «Информационно-управляющие комплексы летательных аппаратов» Московского авиационного института, демонстрирует технику, которую разрабатывает вместе с детьми.

    Умный коптер

    — Это экспериментальный образец тележки, которая управляется в искусственно создаваемом акустическом поле, похожем на то, что создают летучие мыши. Тележка излучает в пространство акустические волны. Они регистрируются, и создается вектор, который потом подается на нейроную сеть. Последняя сначала обучается, а потом начинает принимать решения по поводу управления этой машиной.

    То есть она едет, сама видит преграды и обходит их?

    — Да. Это несколько упрощенный вариант. Вообще-то говоря, это должен быть коптер, который будет летать в помещении, где ничего не видно. Например в задымленном, запыленном помещении с большим количеством железа. Радары устройства не работают, большое количество отражений, связи нет. И вот в этом месте он должен самостоятельно ориентироваться и принимать решения. Его можно использовать в антитеррористических операциях либо в операциях по спасению людей в катастрофических ситуациях.

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Равид Гор
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