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Президент Зимбабве отказался уйти в отставку, несмотря на требования однопартийцев
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    Президент Зимбабве отказался уйти в отставку, несмотря на требования однопартийцев

    9:12  20 Ноября 2017
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    Президент Зимбабве отказался уйти в отставку, несмотря на требования однопартийцев

    Хараре, 20 ноября. Помещенный под домашний арест президент южноафриканской Республики Зимбабве, 93-летний Роберт Мугабе решительно отказался уйти в отставку, несмотря на требования правящей партии страны. Мугабе заявил, что намерен возглавить следующий конгресс партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) — ранее однопартийцы президента выдвинули ультиматум, потребовав, чтобы он покинул пост до полудня понедельника.

    По словам престарелого главы государства, события прошлой недели не представляют опасности для его власти и конституции страны.

    «Съезд партии должен состояться через несколько недель, и я буду им руководить», — объявил президент, подчеркнув, что жители Зимбабве собираются самостоятельно урегулировать возникший в стране кризис.

    Президент Зимбабве отказался уйти в отставку, несмотря на требования однопартийцев

    Напомним, на место Мугабе в ZANU PF выдвинули экс-вице-президента страны Эммерсона Мнангагву по прозвищу «Крокодил», на стороне которого выступают военные. 

    Различные новостные агентства продолжают сообщать противоречивую информацию о положении в Зимбабве. По некоторым данным, Мугабе объявил голодовку в знак протеста против домашнего заключения, по другим — согласился уйти в отставку, о чем ранее сообщала «Газета.ru» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Автор: Валентин Меликов
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    #мугабе
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