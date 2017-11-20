Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Полосы для общественного транспорта выделят на улицах Самары к ЧМ-2018
Экономика
Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

    8:55  20 Ноября 2017  /обновлено: 8:55  20 Ноября 2017
    107

    Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

    Москва, 20 ноября. Президенты четырех бизнес-объединений — РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России» — направили главе российского государства России Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на рост налоговой нагрузки, невзирая на имеющиеся договоренности.

    Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ, лидер РФ ввел мораторий на рост налогов для предпринимательской сферы в 2014 году и до 2018 года включительно.

    Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

    Но, говорится в письме, с того момента появилось огромное количество платежей и сборов, которые де-юре не являются налогами. Бизнесмены сообщили, что в будущем году из-за новых сборов им необходимо будет доплатить более 100 млрд. рублей.

    Напомним, ранее сообщалось, что Государственная дума одобрила в третьем чтении налог на движимое имущество фирм, так называемый «налог на модернизацию».

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #экономика #налоги #бизнес #предприниматели
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        8:55   20 Ноября 2017
        107
        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        2:22   20 Ноября 2017
        671
        Оппозиции Сирии следует отказаться от требования немедленного ухода Асада — Бородавкин

        Оппозиции Сирии следует отказаться от требования немедленного ухода Асада — Бородавкин

        0:44   20 Ноября 2017
        1209
        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        16:05   19 Ноября 2017
        4205