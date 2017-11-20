Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

Москва, 20 ноября. Президенты четырех бизнес-объединений — РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России» — направили главе российского государства России Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на рост налоговой нагрузки, невзирая на имеющиеся договоренности.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ, лидер РФ ввел мораторий на рост налогов для предпринимательской сферы в 2014 году и до 2018 года включительно.

Но, говорится в письме, с того момента появилось огромное количество платежей и сборов, которые де-юре не являются налогами. Бизнесмены сообщили, что в будущем году из-за новых сборов им необходимо будет доплатить более 100 млрд. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная дума одобрила в третьем чтении налог на движимое имущество фирм, так называемый «налог на модернизацию».