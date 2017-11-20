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Политика
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«План Кремля» усмотрел в действиях властей Польши глава Евросовета
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    «План Кремля» усмотрел в действиях властей Польши глава Евросовета

    8:42  20 Ноября 2017
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    «План Кремля» усмотрел в действиях властей Польши глава Евросовета

    Брюссель, 20 ноября. Глава Евросовета и бывший глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что действия властей Польши кажется ему «планом Кремля». Как сообщает RT, обеспокоенность на тему прозвучала в посте Туска в Twitter. 

    «Острый спор с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства права и независимости суда, давление на негосударственный сектор и свободные СМИ — стратегия ПиС или план Кремля? Выглядит похоже», — написал глава Евросовета.

    Как напоминает «Газета.ru», отношения между Варшавой и Киевом обострились по ряду исторических вопросов. Кроме того, не так давно власти Польши заявили, что не будут пускать в страну ряд жителей Украины.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #польша #украина #дональд туск
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