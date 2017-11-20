Медведев подписал постановление о создании трех ТОР в регионах России

Москва, 20 ноября. В России появятся три новые территории опережающего развития (ТОР) — «Верхний Уфалей» в Челябинской области, «Сосенский» в Калужской области и «Лесной» — под Рязанью. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.

Что касается первой ТОР, она будет сформирована на базе городского поселения Сосенский, что позволит расширить экономику и уменьшить подчиненность от градообразующего предприятия, а также создать свыше тысячи рабочих мест.

Вторая ТОР будет создана на территории муниципального образования «Верхнеуфалейский городской округ». Власти Челябинской области подписали рамочные договоры со спонсорами о выполнении 12 инвестиционных проектов.

«Создание ТОР «Лесной» позволит изменить и расширить экономику Рязанской области, минимизировать зависимость от градообразующего предприятия — ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», — говорится на сайте кабмина.

Помимо этого, создание ТОР будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности города и позволит привлечь дополнительные средства в размере более 7,6 млрд рублей.