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Политика
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Экономика
Медведев подписал постановление о создании трех ТОР в регионах России
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    Медведев подписал постановление о создании трех ТОР в регионах России

    8:57  20 Ноября 2017
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    Медведев подписал постановление о создании трех ТОР в регионах России

    Москва, 20 ноября. В России появятся три новые территории опережающего развития (ТОР) — «Верхний Уфалей» в Челябинской области, «Сосенский» в Калужской области и «Лесной» — под Рязанью. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.

    Что касается первой ТОР, она будет сформирована на базе городского поселения Сосенский, что позволит расширить экономику и уменьшить подчиненность от градообразующего предприятия, а также создать свыше тысячи рабочих мест. 

    Медведев подписал постановление о создании трех ТОР в регионах России

    Вторая ТОР будет создана на территории муниципального образования «Верхнеуфалейский городской округ». Власти Челябинской области подписали рамочные договоры со спонсорами о выполнении 12 инвестиционных проектов.

    Медведев подписал постановление о создании трех ТОР в регионах России

    «Создание ТОР «Лесной» позволит изменить и расширить экономику Рязанской области, минимизировать зависимость от градообразующего предприятия — ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», — говорится на сайте кабмина.

    Помимо этого, создание ТОР будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности города и позволит привлечь дополнительные средства в размере более 7,6 млрд рублей.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #медведев #калуга #рязань #челябинск #правительство рф #тор
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