Робот «Федор» отправится на МКС на российском корабле «Федерация»

Москва, 20 ноября. По новому плану Фонда перспективных исследований (ФПИ), после нескольких беспилотных испытаний перспективного российского корабля «Федерация» созданный в России робот-космонавт «Федор» сможет отправиться на МКС вместе с экипажем. Это должно произойти уже в 2024 году.

Как заявили в ФПИ, робот-космонавт должен быть полностью готов уже в 2020 году. В дальнейшем его функции будут расширены, чтобы он смог помогать российским космонавтам в ходе полетов. Ресурс «Федора» рассчитан на пять полетов, при этом на борту «Федерации» с ним будут находиться до трех живых космонавтах.

«Без этого практически не обойтись. Во всем мире растет использование робототехники в космосе. Человеческий организм не предназначен для долгого пребывания вне Земли, поэтому нам нужны умные надежные помощники», — рассказал в беседе с газетой «Известия» руководитель центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.

Ранее «Газета.ru» рассказывала о том, что робота «Федора» учили преодолевать полосу препятствий и работать на складе.