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Политика
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Политика
«Бряцание оружием» и санкции: политик призвал к улучшению политики в отношении РФ
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    «Бряцание оружием» и санкции: политик призвал к улучшению политики в отношении РФ

    8:25  20 Ноября 2017
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    «Бряцание оружием» и санкции: политик призвал к улучшению политики в отношении РФ

    Берлин, 20 ноября. Экс-премьер Бранденбурга Маттиас Платцек, выступая в городе Геделиц, призвал к «улучшению политики в отношении России». Об этом пишет журналист Sächsische Zeitung Дагмар Домс-Бергер.

    Как отметил политик, Восток и Запад находятся в «состоянии вражды», а сегодняшняя ситуация скатывается к «бряцанию оружием» и санкционной риторике, что напоминает времена холодной войны.

    По словам Платцека, западная политика характеризуется «невежеством и негативным отношением по отношению к России», передает RT.

    «Бряцание оружием» и санкции: политик призвал к улучшению политики в отношении РФ

    «Все, что делают русские, воспринимается как априори неправильное», — подчеркнул он, добавив, что российско-немецкие отношения разрушен.

    Немецкий политик уверен, что Западу не хватает «компетентности в отношениях с Россией». Он также считает, что Запад абсолютно не знает Восток и не пытается это изменить.  

    «Запад не знает Восток и не заинтересован в том, чтобы это поменять. Знания о России не способствуют карьере, они малопривлекательны, предрассудки по-прежнему глубоко укоренены», — подытожил Платцек. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #германия #запад #восток #политика #платцек
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