Берлин, 20 ноября. Экс-премьер Бранденбурга Маттиас Платцек, выступая в городе Геделиц, призвал к «улучшению политики в отношении России». Об этом пишет журналист Sächsische Zeitung Дагмар Домс-Бергер.

Как отметил политик, Восток и Запад находятся в «состоянии вражды», а сегодняшняя ситуация скатывается к «бряцанию оружием» и санкционной риторике, что напоминает времена холодной войны.

По словам Платцека, западная политика характеризуется «невежеством и негативным отношением по отношению к России», передает RT.

«Все, что делают русские, воспринимается как априори неправильное», — подчеркнул он, добавив, что российско-немецкие отношения разрушен.

Немецкий политик уверен, что Западу не хватает «компетентности в отношениях с Россией». Он также считает, что Запад абсолютно не знает Восток и не пытается это изменить.