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Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 13 раз обстреляли территорию ЛНР
Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 13 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ в течение суток 13 раз обстреляли территорию ЛНР

    8:09  20 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ в течение суток 13 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 20 ноября. Киевские силовики в течение суток 13 раз обстреляли территорию Луганской народной республики.

    Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, огонь ВСУ открывали с направлений Новозвановка, Троицкое, Крымское, Попасная, Луганское, Станично-Луганское и Причепиловка.

    Чаще всего под обстрелы попали окрестности Калинова – пять раз и Фрунзе – три раза. Также были обстреляны населенные пункты Первомайск, Логвиново, Калиновка и  Хорошее, а также район памятника Князю Игорю.

    Киевские силовики при обстрелах территории Луганской народной республики использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы, минометы 82 и 120 миллиметров, гранатометы и БМП-2.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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