Донбасс: ВСУ в течение суток 13 раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск (ЛНР), 20 ноября. Киевские силовики в течение суток 13 раз обстреляли территорию Луганской народной республики.

Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, огонь ВСУ открывали с направлений Новозвановка, Троицкое, Крымское, Попасная, Луганское, Станично-Луганское и Причепиловка.

Чаще всего под обстрелы попали окрестности Калинова – пять раз и Фрунзе – три раза. Также были обстреляны населенные пункты Первомайск, Логвиново, Калиновка и Хорошее, а также район памятника Князю Игорю.

Киевские силовики при обстрелах территории Луганской народной республики использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы, минометы 82 и 120 миллиметров, гранатометы и БМП-2.

