«Зеленые» отказались от коалиции с блоком Меркель

Берлин, 20 ноября. Партия «Зеленых» не станет участвовать в правительстве меньшинства вместе с блоком ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом телеканалу ZDF сообщил участвовавший переговорах о создании коалиции от «Зеленых» Юрген Триттин.

Триттин заявил, что Германия нуждается в устойчивом правительстве. Переговорщик также отметил, что не знает, как возможно сформировать меньшинство, если от коалиции отказывается Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Напомним, ранее издание RT сообщило, что Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил о провале переговоров о создании правящей коалиции в бундестаге.