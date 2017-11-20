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Американских военных лишили спиртного после пьяного ДТП на Окинаве
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    Американских военных лишили спиртного после пьяного ДТП на Окинаве

    8:16  20 Ноября 2017
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    Американских военных лишили спиртного после пьяного ДТП на Окинаве

    Токио, 20 ноября. Очередное смертельное ДТП с участием американского морского пехотинца с базы на японском острове Окинава стало последней каплей для командования ВС США в Японии: десяткам тысяч американских военных, дислоцированных в Японии, категорически запрещено употреблять алкоголь и приказано не выходить за пределы своих баз.

    Смертельное ДТП произошло в воскресенье — находясь в пьяном состоянии морпех США Николас Джеймс-Маклин в городе Наха протаранил своим военным грузовиком автомобиль, за рулем которого находился 60-летний японец. 

    Американских военных лишили спиртного после пьяного ДТП на Окинаве

    «До последующих указаний употребление алкоголя запрещено. В том числе, у себя дома и в общественных местах, таких как бары, клубы и отели», — отреагировало командование США.

    Напомним, поведение американских военных на островах Японии неоднократно вызывало протесты и резкое осуждение со стороны японского общества: так, резонансным случаем стало изнасилование и убийство японской туристки американским военным — как сообщала «Газета.ru», пьяный морпех заметил девушку в отеле, находясь в увольнении, и затащил в один из номеров, где изнасиловал и задушил. Неоднократно также происходили смертельные ДТП с участием пьяных военных.

    Американских военных лишили спиртного после пьяного ДТП на Окинаве

    Автор: Валентин Меликов
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