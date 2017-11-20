Путин заявил о том, что надо менять систему закупок для учреждений культуры

Санкт-Петербург, 20 ноября. Владимир Путин в Петербурге заявил о том, что надо менять систему закупок для учреждений культуры.

Как сообщают «Известия», высказывание на тему было озвучено в ходе совещания о поддержке талантливой молодежи и профессиональной подготовке кадров в сфере искусства.

По словам российского президента, действующая система закупок для учреждений культуры уместна при покупке каких-то бытовых вещей, типа скрепок, штор, стульев и другого подобного.

«Но все остальное, все, что связано с творчеством, конечно, вот в это прокрустово ложе, как я уже сказал, не укладывается, и уложить туда будет невозможно», — заявил Владимир Путин.