Капитан «Базеля»: Головину нужно попробовать свои силы в Европе

Базель, 20 ноября. Капитан швейцарского «Базеля» и экс-игрок московского «Спартака» Марек Сухи выделил новичков столичного ЦСКА.

Основным соперником ЦСКА в соперничестве за выход в плей-офф престижнейшего европейского турнира — Лиги чемпионов — является «Базель». Дома армейцы проиграли швейцарцам, пропустив два безответных гола, но в гостях сумели одержать непростую победу — 1:2.

По словам Сухи, определенно на достаточно высоком уровне выступает 21-летний Александр Головин.

Как отметил капитан «Базеля», российский полузащитник заметно выделяется, поскольку видно, что «парень умеет играть в футбол», пишут «Известия».

«У него очень хороший дриблинг, мяч у Головина отобрать очень сложно. Думаю, ему нужно попробовать свои силы в Европе», — считает Сухи.

Напомним, 22 ноября ЦСКА на своем поле сыграет с «Бенфикой» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.