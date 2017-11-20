Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 13 раз обстреляли территорию ЛНР
Спорт
Капитан «Базеля»: Головину нужно попробовать свои силы в Европе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Капитан «Базеля»: Головину нужно попробовать свои силы в Европе

    8:08  20 Ноября 2017
    42

    Капитан «Базеля»: Головину нужно попробовать свои силы в Европе

    Базель, 20 ноября. Капитан швейцарского «Базеля» и экс-игрок московского «Спартака» Марек Сухи выделил новичков столичного ЦСКА.

    Основным соперником ЦСКА в соперничестве за выход в плей-офф престижнейшего европейского турнира — Лиги чемпионов — является «Базель». Дома армейцы проиграли швейцарцам, пропустив два безответных гола, но в гостях сумели одержать непростую победу — 1:2. 

    По словам Сухи, определенно на достаточно высоком уровне выступает 21-летний Александр Головин.

    Как отметил капитан «Базеля», российский полузащитник заметно выделяется, поскольку видно, что «парень умеет играть в футбол», пишут «Известия»

    «У него очень хороший дриблинг, мяч у Головина отобрать очень сложно. Думаю, ему нужно попробовать свои силы в Европе», — считает Сухи. 

    Напомним, 22 ноября ЦСКА на своем поле сыграет с «Бенфикой» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #цска #лига чемпионов #базель #головин #сухи
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        2:22   20 Ноября 2017
        501
        Оппозиции Сирии следует отказаться от требования немедленного ухода Асада — Бородавкин

        Оппозиции Сирии следует отказаться от требования немедленного ухода Асада — Бородавкин

        0:44   20 Ноября 2017
        1064
        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        16:05   19 Ноября 2017
        4093
        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        14:06   19 Ноября 2017
        2621